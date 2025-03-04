Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK

Kế toán nội bộ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 7 Đường số 2, KP5, Phường Hiệp BÌnh Chánh, Tp Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ: Bán hàng, Thu Chi, Công nợ, Tồn kho, Tài sản
Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán;
Cập nhật, lưu trữ chứng từ đầy đủ, chính xác, An toàn;
Lập báo cáo phân tích bán hàng, Lãi lỗ, Chiết khấu
Quản lý, báo cáo Công nợ phải thu – phải trả
Tổng hợp, Báo cáo các công việc kế toán nội bộ khác khi có yêu cầu
Các công việc khác được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán trở lên
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.
Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính văn phòng
Sử dụng được phần mềm kế toán chuyên ngành Misa
Cẩn thận,tỉ mỉ,chịu khó, trung thực, có trách nhiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm có 2 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Thu nhập theo năng lực, Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh.
Hưởng đầy đủ phúc lợi, chính sách theo quy định của công ty: Quà Sinh nhật, thưởng Lễ, Tết; Du lịch hằng năm; xét nâng lương hằng năm;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Chế độ nghỉ Lễ, phép hằng năm theo Bộ Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 53 lô C1 - KDC Bắc Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-noi-bo-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ho-chi-minh-job327579
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 58 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 100 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Quảng Bình Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH J.G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH J.G
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thép Trang Trung An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Thép Trang Trung An
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH ICFOOD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 22 Triệu Công Ty TNHH ICFOOD Việt Nam
11 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Worldlink Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Worldlink Express
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG NAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG NAM GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG NAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG NAM GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Gold Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Gold Service
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH MTV Chua Và Ngọt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH MTV Chua Và Ngọt
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu JobsGO Recruit
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP TMDV NHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CP TMDV NHT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Quảng Cáo TM - DV - SX Vô Cực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Quảng Cáo TM - DV - SX Vô Cực
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu JobsGO Recruit
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH KVIC Partners làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH KVIC Partners
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Amangon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Amangon
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ
Tới 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu JobsGO Recruit
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ONEMIND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ONEMIND
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm