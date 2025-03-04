Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 7 Đường số 2, KP5, Phường Hiệp BÌnh Chánh, Tp Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ: Bán hàng, Thu Chi, Công nợ, Tồn kho, Tài sản

Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán;

Cập nhật, lưu trữ chứng từ đầy đủ, chính xác, An toàn;

Lập báo cáo phân tích bán hàng, Lãi lỗ, Chiết khấu

Quản lý, báo cáo Công nợ phải thu – phải trả

Tổng hợp, Báo cáo các công việc kế toán nội bộ khác khi có yêu cầu

Các công việc khác được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán trở lên

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.

Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính văn phòng

Sử dụng được phần mềm kế toán chuyên ngành Misa

Cẩn thận,tỉ mỉ,chịu khó, trung thực, có trách nhiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm có 2 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Thu nhập theo năng lực, Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh.

Hưởng đầy đủ phúc lợi, chính sách theo quy định của công ty: Quà Sinh nhật, thưởng Lễ, Tết; Du lịch hằng năm; xét nâng lương hằng năm;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Chế độ nghỉ Lễ, phép hằng năm theo Bộ Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK

