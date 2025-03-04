Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 7 Đường số 2, KP5, Phường Hiệp BÌnh Chánh, Tp Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các nghiệp vụ: Bán hàng, Thu Chi, Công nợ, Tồn kho, Tài sản
Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán;
Cập nhật, lưu trữ chứng từ đầy đủ, chính xác, An toàn;
Lập báo cáo phân tích bán hàng, Lãi lỗ, Chiết khấu
Quản lý, báo cáo Công nợ phải thu – phải trả
Tổng hợp, Báo cáo các công việc kế toán nội bộ khác khi có yêu cầu
Các công việc khác được phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán trở lên
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.
Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính văn phòng
Sử dụng được phần mềm kế toán chuyên ngành Misa
Cẩn thận,tỉ mỉ,chịu khó, trung thực, có trách nhiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm có 2 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Thu nhập theo năng lực, Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh.
Hưởng đầy đủ phúc lợi, chính sách theo quy định của công ty: Quà Sinh nhật, thưởng Lễ, Tết; Du lịch hằng năm; xét nâng lương hằng năm;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Chế độ nghỉ Lễ, phép hằng năm theo Bộ Luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
