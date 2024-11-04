Tuyển Kế toán nội bộ Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - C,TT9 Khu đô thị Him Lam - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội, Quận Hà Đông

Nhập hóa đơn đầu vào

Theo dõi, đối chiếu công nợ NCC và số dư từng thời điểm.

Lên đề nghị thanh toán NCC.

Kiểm tra đối soát doanh thu, chi phí, tồn kho tại Cửa hàng

Theo dõi, đối soát công nợ khách hàng và số dư các loại tiền tại Cửa hàng.

Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ, sắp xếp và lưu trữ

Làm các báo cáo theo yêu cầu của trưởng nhóm.

Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ từ 1 năm.

Thành thạo phần mềm kế toán.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Thu nhập hấp dẫn

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, gần gũi

Chế độ liên hoan, sinh nhật, hiếu hỉ, cưới hỏi...

Hưởng đầy đủ tất cả các chế độ theo Luật lao động (BHYT, BHTN, BHXH...)

Lương tháng 13, xét tăng lương 1 lần/năm

Tham gia sự kiện Teambuilding, Year end party, Từ thiện, I’m Leader, I’m Kidsers...

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn & kỹ năng phát triển.

Chế độ nghỉ phép, chế độ ngày lễ Tết theo quy định

Phụ cấp khác: ăn ca, công tác phí (nếu có)

