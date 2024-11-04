Tuyển Kế toán nội bộ Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- C,TT9 Khu đô thị Him Lam
- Vạn Phúc
- Hà Đông
- Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Nhập hóa đơn đầu vào
Theo dõi, đối chiếu công nợ NCC và số dư từng thời điểm.
Lên đề nghị thanh toán NCC.
Kiểm tra đối soát doanh thu, chi phí, tồn kho tại Cửa hàng
Theo dõi, đối soát công nợ khách hàng và số dư các loại tiền tại Cửa hàng.
Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ, sắp xếp và lưu trữ
Làm các báo cáo theo yêu cầu của trưởng nhóm.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ từ 1 năm.
Thành thạo phần mềm kế toán.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, gần gũi
Chế độ liên hoan, sinh nhật, hiếu hỉ, cưới hỏi...
Hưởng đầy đủ tất cả các chế độ theo Luật lao động (BHYT, BHTN, BHXH...)
Lương tháng 13, xét tăng lương 1 lần/năm
Tham gia sự kiện Teambuilding, Year end party, Từ thiện, I’m Leader, I’m Kidsers...
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn & kỹ năng phát triển.
Chế độ nghỉ phép, chế độ ngày lễ Tết theo quy định
Phụ cấp khác: ăn ca, công tác phí (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Kids Plaza
