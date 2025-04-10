Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc hàng ngày của kế toán: kế toán tiền mặt, tiền ngân hàng

Theo dõi tình hình công nợ, phải thu phải trả;

Theo dõi chi phí công trình

Quản lý chứng từ, cung cấp chứng từ, phối với với kế toán thuế

Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán;

Thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán sổ sách, chứng từ thu chi đúng chuẩn mực kế toán;

Thực hiện công việc đáp ứng cho công tác báo cáo định kỳ, các báo cáo khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Ban Lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính.

Nắm rõ quy định pháp luật về nguyên tắc chuẩn mực kế toán.

Thành thạo Microfoft ofice, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán.

Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Có kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu nhanh

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thoả thuận.

Điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc đạt được.

Thưởng tháng lương thứ 13

Đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo luật BHXH và luật lao động

Được hưởng chế độ đào tạo, chế độ phúc lợi hàng năm theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI MINH ANH

