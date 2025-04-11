Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH eCharging làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 24, Ngõ 15 Phố Đào Đình Luyện, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện các công việc kế toán nội bộ: soạn thảo hợp đồng, tính lương, các thủ tục bảo hiểm…

- Quản lý công nợ khách hàng, NCC

- Lập các báo cáo thu chi theo tháng, theo quý và theo năm.

- Theo dõi chấm công, Tính lương nhân viên, Đăng ký hồ sơ BHXH cho người lao động

- Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 23 - 30 tuổi, có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/Đại học ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,... hoặc các ngành liên quan.

- Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Word, …

- Nắm rõ các quy định, luật về kế toán, luật lao động và BHXH.

Tại Công ty TNHH eCharging Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc

- Lương cứng: 8tr-12 tr đồng/tháng,.

- Thưởng: Theo tình hình SXKD của công ty.

- Thưởng lễ tết theo quy định

- Thời gian thử việc: 1 tháng fulltime.

- Cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại.

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7. (8h30 - 17h30, nghỉ trưa 1 tiếng)

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Hưởng chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thăm hỏi ốm, đám cưới, thai sản…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH eCharging

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin