Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 62 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Xuất nhập hàng hóa,
Theo dõi hàng tồn kho,
Kiểm kê kho định kỳ,
Báo cáo hàng tồn kho,
Lập kế hoạch nhập hàng
Báo giá, theo dõi đối chiếu, thu hồi công nợ khách hàng
Một số yêu cầu khác của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ/ Nam
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến Tài chính, kế toán, kiểm toán…
Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Làm việc lâu dài
Trung thực, thật thà, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc
Thành thạo word, excel, phần mềm Misa
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 9.000.000 - 11.000.000 VNĐ/ tháng (tùy theo năng lực & kinh nghiệm),
Phụ cấp ăn trưa, đi lại
Thưởng hiệu suất công việc
Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Thưởng lễ tết theo chế độ công ty
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện
Lương thưởng tháng 13
Du lịch hằng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
