Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Xuất nhập hàng hóa,

Theo dõi hàng tồn kho,

Kiểm kê kho định kỳ,

Báo cáo hàng tồn kho,

Lập kế hoạch nhập hàng

Báo giá, theo dõi đối chiếu, thu hồi công nợ khách hàng

Một số yêu cầu khác của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ/ Nam

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến Tài chính, kế toán, kiểm toán…

Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Làm việc lâu dài

Trung thực, thật thà, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc

Thành thạo word, excel, phần mềm Misa

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9.000.000 - 11.000.000 VNĐ/ tháng (tùy theo năng lực & kinh nghiệm),

Phụ cấp ăn trưa, đi lại

Thưởng hiệu suất công việc

Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

Thưởng lễ tết theo chế độ công ty

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện

Lương thưởng tháng 13

Du lịch hằng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO

