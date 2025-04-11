Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Yên Phụ, P. Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xuất hóa đơn cho khách hàng.

Kiểm tra tính hợp lý và tập hợp các hóa đơn, chứng từ theo từng tour, hạch toán hóa đơn lên pm misa.

Theo dõi thu chi tiền gửi ngân hàng, giao dịch ngân hàng.

Theo dõi thu/chi nội bộ

Quản lý và lưu giữ các chứng từ, hồ sơ nội bộ, đóng sổ sách năm.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo cấp trên.

Báo cáo công việc 1 tuần/ lần cho giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm kế toán.

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm kế toán công ty du lịch.

Sử dụng thành thạo PM Misa Amis, thành thạo word, excel,

Chịu được áp lực công việc, chủ động trong công việc, làm việc cẩn thận.

Tại Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-10tr

Tăng lương hàng năm

Thử việc hưởng 85% lương.

Môi trường làm việc thân thiện

Đóng BHXH và hưởng chế độ lao động theo pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật,.... du lịch hè, thưởng lương tháng 13.

Cung cấp thiệt bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh

