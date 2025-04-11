Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 62 Yên Phụ, P. Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xuất hóa đơn cho khách hàng.
Kiểm tra tính hợp lý và tập hợp các hóa đơn, chứng từ theo từng tour, hạch toán hóa đơn lên pm misa.
Theo dõi thu chi tiền gửi ngân hàng, giao dịch ngân hàng.
Theo dõi thu/chi nội bộ
Quản lý và lưu giữ các chứng từ, hồ sơ nội bộ, đóng sổ sách năm.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo cấp trên.
Báo cáo công việc 1 tuần/ lần cho giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm kế toán.
Tại Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8-10tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
