Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KASAMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 164 Đường Nam Đuống, P. Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý văn phòng

Lập hóa đơn đầu ra, xử lý hóa đơn đầu vào

Theo dõi, đối chiếu công nợ khách hàng - Nhà cung cấp

Lên lịch thanh toán tuần, tháng...

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán bán hàng, công nợ trên Misa Amis

Quản lý xuất nhập tồn, đối chiếu kiểm kê kho hàng hóa

Theo dõi Doanh Thu Lãi / Lỗ

Phối hợp cung cấp và xử lý thông tin cho các phòng ban khác khi có yêu cầu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, chính xác và an toàn.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin, số liệu phục vụ cho công tác kế toán.

Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...)

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bảo trì/sửa chữa hoặc điện tử/điện lạnh.

Tại CÔNG TY TNHH KASAMA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-15 triệu/ tháng, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm. (Thông tin cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KASAMA

