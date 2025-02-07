Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CN AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 011 Cao ốc H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 09, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

• Tập hợp chi phí và chứng từ đầu vào/đầu ra của công ty

• Kiểm tra và kiểm soát các chi phí dự toán trong hợp đồng với khách hàng

• Xuất HĐ GTGT cho khách hàng

• Quản lý và đối chiếu công nợ phải thu khách hàng

• Thu hồi công nợ khách hàng

• Hạch toán doanh thu, chi phí vào Phần Mềm

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt Nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan

• Yêu cầu ứng viên ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Tuổi từ 25-35 tuổi

• Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

• Khen thưởng, Lễ, Tết theo theo chế độ đãi ngộ của Công ty.

• Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Nhà Nước.

• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát triển bản thân.

• Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY

