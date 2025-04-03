Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MK HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Thực hiện thu, chi cho cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp

Thanh toán tiền nhà, điện, nước và các thanh toán khác

Theo dõi thu chi các công trình thi công , các khoản tạm ứng, thanh toán đối chiếu công nợ khách hàng theo từng công trình.

Theo dõi chế độ bảo hiểm như BHYT, BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp lập UNC vào cuối tháng.

Theo dõi kho vật tư, nguyên liệu, phụ kiện... để thực hiện việc thu mua và quản lý tiến độ thu mua

Tổng hợp thu chi hàng tuần, tháng gửi báo cáo cho cấp trên.

Soạn thảo hợp đồng, báo giá theo yêu cầu cấp trên.

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Sử dụng và quản lý phần mềm FastWord