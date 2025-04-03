Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MK HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MK HOME
- Hồ Chí Minh: 117/4 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Thực hiện thu, chi cho cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp
Thanh toán tiền nhà, điện, nước và các thanh toán khác
Theo dõi thu chi các công trình thi công , các khoản tạm ứng, thanh toán đối chiếu công nợ khách hàng theo từng công trình.
Theo dõi chế độ bảo hiểm như BHYT, BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp lập UNC vào cuối tháng.
Theo dõi kho vật tư, nguyên liệu, phụ kiện... để thực hiện việc thu mua và quản lý tiến độ thu mua
Tổng hợp thu chi hàng tuần, tháng gửi báo cáo cho cấp trên.
Soạn thảo hợp đồng, báo giá theo yêu cầu cấp trên.
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Sử dụng và quản lý phần mềm FastWord
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MK HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MK HOME
