Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tại 159 sunrise L, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Kế Toán

2. Mô tả công việc:

- Hạch toán và báo cáo tài chính

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

- Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Lập báo cáo quản trị khi có yêu cầu

- Làm Thuế

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. Yêu cầu:

- Nữ, tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán;

- Nhanh nhẹn, hoà đồng, thân thiện, cẩn thận;

- Có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An Thì Được Hưởng Những Gì

4. Quyền lợi:

- Mức lương: 10-12tr và phụ cấp

- Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

- Thưởng Tết, thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ,

- Được tham gia các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty, 20/10, 8/3, Men's Day, Gala cuối năm...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An

