Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tại 159 sunrise L, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Kế Toán
Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Kế Toán
2. Mô tả công việc:
- Hạch toán và báo cáo tài chính
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
- Lập báo cáo quản trị khi có yêu cầu
- Làm Thuế

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. Yêu cầu:
- Nữ, tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở
- Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán;
- Nhanh nhẹn, hoà đồng, thân thiện, cẩn thận;
- Có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An Thì Được Hưởng Những Gì

4. Quyền lợi:
- Mức lương: 10-12tr và phụ cấp
- Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
- Thưởng Tết, thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ,
- Được tham gia các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty, 20/10, 8/3, Men's Day, Gala cuối năm...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 165 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

