Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Ngõ 128 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kế toán kho và phụ trách công nợ phải trả

- Các công việc khác khi được điều động, yêu cầu.

- Thời gian làm việc: từ 8h00 – 17h30 từ thứ 2 – thứ 6 và từ 8h00 – 12h00 thứ 7 hàng tuần.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên môn: Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính - kế toán.

- Kinh nghiệm: Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương 1 năm trở lên

- Kỹ năng:

+ Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, powerpoint...

+ Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, hoạt bát, cẩn thận, tỉ mỉ, tự tin

+ Kỹ năng làm việc nhóm,

+ Trung thực, thẳng thắn, tinh thần cầu thị, tích cực chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + thưởng

- Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động

- Môi trường làm việc năng động.

- Đi du lịch 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại

