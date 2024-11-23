Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

• Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...

• Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...

• Theo dõi và quản lý công nợ

• Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển

• Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu

• Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...)

• Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương

• Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...

• Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

• Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

• Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel

• Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

• Thời gian làm việc: 8h-17h30 từ T2-T7, nghỉ 2 chiều T7/tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tham gia BHXH, BHYT, du lịch hàng năm

• Lương: cơ bản trên 10tr/tháng + thưởng và trợ cấp khác theo quy định công ty

• Được tham gia các khóa học nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng.

• Đồng đội thân thiện, vui vẻ, sẵn sàng hỗ trợ trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU

