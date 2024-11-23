Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOREX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

-Tiếp nhận, kiểm tra các chứng từ, hoá đơn, đầu vào – đầu ra.

- Quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến công nợ

- Soạn thảo những văn bản như báo giá, hợp đồng, thanh lý, biên bản...

- Theo dõi công nợ và quản lý công nợ công ty.

- Tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ

-Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, Nắm rõ nguyên lý kế toán, thực hiện các nghiệp vụ chính xác, đúng quy định

Nhạy bén, học hỏi nhanh, khả năng xử lý các vấn đề

Có trách nhiệm với công việc

Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ

Ngành nghề: Hành Chính/Văn Phòng,Kế Toán Tổng Hợp,Kế Toán/Kiểm Toán,Tài Chính/Ngân Hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOREX Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn theo năng lực ứng viên từ 9.000.000đ trở lên.

- Hỗ trợ ăn trưa 750k

- Thưởng KPI 1-2 Triệu

- Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian 2 tháng thử việc

- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở

- Thưởng lương tháng 13, sinh nhật, thưởng các ngày lễ trong năm, liên hoan 1 quý 1 lần

