Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện tổng hợp, phân loại các chứng từ, cập nhật các thông tin báo cáo hàng ngày.

Tiến hành lập chứng từ, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, rõ ràng, chính xác của chứng từ kế toán, hóa đơn và luân chuyển theo đúng quy trình của doanh nghiệp.

Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ chứng từ, hóa đơn kế toán phát sinh.

Quản lý, lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ một cách an toàn và khoa học.

Theo dõi tình hình tài chính hàng ngày cho doanh nghiệp; theo dõi và quản lý luồng tiền quỹ.

Phân tích các số liệu, đề xuất ý kiến liên quan đến quản lý tài chính cho quản lý trực tiếp hoặc lãnh đạo công ty.

Lập các phiếu thu, chi trong doanh nghiệp.

Thực hiện thu, chi cho cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp.

Phối hợp với các kế toán nội bộ khác, các bộ phận khác để thực hiện các công việc theo chỉ thị của cấp trên.

Phối hợp thực hiện công, lương cho cán bộ nhân viên

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học

Dưới 1 năm kinh nghiêm

Có kỹ năng tin học văn phòng tốt, sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft Office.

Khao khát đóng góp vào hành trình tạo ra các sản phẩm công nghệ tử tế, có giá trị cho hàng nghìn phụ huynh và trẻ em trên toàn quốc.

Thông minh, chăm chỉ, tử tế.

Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & Phúc lợi hấp dẫn

Thu nhập cạnh tranh, tăng trưởng không giới hạn: Lương cứng 8.000.000 - 15.000.000 VND/tháng + thưởng performance.

Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên số liệu, Performance Review 03 tháng/lần.

(Quyền lợi hiếm tại Việt Nam) ESOP = Employee Stock Ownership Plan: Chính sách khen thưởng dành cho những Builders có đóng góp xuất sắc cho công ty.

Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, nghỉ kinh nguyệt 90 phút/tháng, v.v...

Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Year End Party, menu Pantry/Cafeteria thay đổi liên tục, (đặc biệt) phòng Gym on-site miễn phí, v.v...

Cơ hội phát triển đột phá

Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding New Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring, và Builder Forum hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngoài ra, WeGrow còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu tự học thông qua Learning Hub trên ứng dụng công nghệ Base Square.

Cơ hội làm việc cùng các top talents xuất sắc và tài năng nhất của thế hệ. Cứ mỗi 5 Builders tại WeGrow sẽ có ít nhất một người từng giữ chức Thủ khoa, Á khoa, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban... khi còn là sinh viên.

Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội.

Môi trường an toàn, lành mạnh, drama-free

Tất cả nhân viên mới đều được học về CSE (bình đẳng giới, định kiến giới, xu hướng tính dục, v.v...) và văn hóa ứng xử nơi công sở (cách giao tiếp, teamwork, comment, feedback, v.v...) ngay từ khi onboard.

Tôn trọng sự đa dạng, LGBTQ+ friendly, 100% restroom đều là Gender-Neutral WC.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

