Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 101/158/156 Nguyễn Sơn, Bồ đề, Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xử lý những giao dịch thu chi tiền mặt và ngân hàng của doanh nghiệp.
Lập hóa đơn, chứng từ và kiểm tra, luân chuyển theo đúng quy trình của doanh nghiệp.
Hạch toán tất cả các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh.
Quản lý, lưu trữ và sắp xếp chứng từ nội bộ an toàn, khoa học.
Phối hợp với các kế toán trưởng và bộ phận khác để thực hiện công việc chung của phòng kế toán.
Thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày. Bên cạnh đó, kế toán tổng hợp cũng cập nhật các dữ liệu khác liên quan đến quỹ, tài khoản..khi sếp cần
Lập các phiếu: Tạo các phiếu thu - chi, phiếu xuất - nhập kho, hóa đơn bán hàng..v.v. ngay khi có nhu cầu, để tránh tình trạng chậm trễ và thiếu sót.
Kiểm tra tính hợp lệ: Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn trước khi đề xuất thanh toán và hạch toán sổ sách kế toán.
Quản lý công nợ: Theo dõi và quản lý công nợ của nhà cung cấp, khánh hàng, đại lý, chi nhánh hay khách hàng.
Kiểm soát kho hàng shop cửa hàng Quỳnh Thoan và Công ty cho kiểm kê hàng kho hàng tháo lập báo cáo kiểm kê kho BC BLĐ xử lý chêch lệch kho trên hệ thống phần mền khi BLĐ ký phên duyệt.
Quản lý hồ sơ nhập khẩu hàng hóa
Tính giá trị hàng hóa/sản phẩm/dịch vụ của công ty: Bên cạnh đó, còn thực hiện tính số lượng, giá trị của các sản phẩm hàng hóa tồn kho, khấu hao tài sản..
Kiểm kê và đối soát: Tiến hành kiểm kê, đối soát các chứng từ, hóa đơn, hạch toán để đảm bảo sự chính xác và tránh thiếu sót. các sổ sách, quỹ doanh nghiệp, các loại công nợ..v.v. cũng được kiểm tra và đối chiếu lại cuối tháng, quý, năm

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán.
Từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.
Trung thực, chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ, gắn bó lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội phát triển, làm việc trực tiếp với CEO
Có lộ trình phát triển công việc dài hạn - hưởng tăng lương, thưởng hàng năm dựa trên năng lực, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh;
Hưởng đầy đủ chế độ phụ cấp ăn trưa, BHXH, nghỉ lễ Tết, phép năm, sinh nhật, hiếu hỉ...
Thu nhập: Từ 8,000,000đ – 15,000,000đ (Thỏa thuận theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc

Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 23, ngách 15 ngõ 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

