Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 101/158/156 Nguyễn Sơn, Bồ đề, Long Biên, Long Biên

Xử lý những giao dịch thu chi tiền mặt và ngân hàng của doanh nghiệp.

Lập hóa đơn, chứng từ và kiểm tra, luân chuyển theo đúng quy trình của doanh nghiệp.

Hạch toán tất cả các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh.

Quản lý, lưu trữ và sắp xếp chứng từ nội bộ an toàn, khoa học.

Phối hợp với các kế toán trưởng và bộ phận khác để thực hiện công việc chung của phòng kế toán.

Thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày. Bên cạnh đó, kế toán tổng hợp cũng cập nhật các dữ liệu khác liên quan đến quỹ, tài khoản..khi sếp cần

Lập các phiếu: Tạo các phiếu thu - chi, phiếu xuất - nhập kho, hóa đơn bán hàng..v.v. ngay khi có nhu cầu, để tránh tình trạng chậm trễ và thiếu sót.

Kiểm tra tính hợp lệ: Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn trước khi đề xuất thanh toán và hạch toán sổ sách kế toán.

Quản lý công nợ: Theo dõi và quản lý công nợ của nhà cung cấp, khánh hàng, đại lý, chi nhánh hay khách hàng.

Kiểm soát kho hàng shop cửa hàng Quỳnh Thoan và Công ty cho kiểm kê hàng kho hàng tháo lập báo cáo kiểm kê kho BC BLĐ xử lý chêch lệch kho trên hệ thống phần mền khi BLĐ ký phên duyệt.

Quản lý hồ sơ nhập khẩu hàng hóa

Tính giá trị hàng hóa/sản phẩm/dịch vụ của công ty: Bên cạnh đó, còn thực hiện tính số lượng, giá trị của các sản phẩm hàng hóa tồn kho, khấu hao tài sản..

Kiểm kê và đối soát: Tiến hành kiểm kê, đối soát các chứng từ, hóa đơn, hạch toán để đảm bảo sự chính xác và tránh thiếu sót. các sổ sách, quỹ doanh nghiệp, các loại công nợ..v.v. cũng được kiểm tra và đối chiếu lại cuối tháng, quý, năm

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán.

Từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

Trung thực, chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ, gắn bó lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội phát triển, làm việc trực tiếp với CEO

Có lộ trình phát triển công việc dài hạn - hưởng tăng lương, thưởng hàng năm dựa trên năng lực, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh;

Hưởng đầy đủ chế độ phụ cấp ăn trưa, BHXH, nghỉ lễ Tết, phép năm, sinh nhật, hiếu hỉ...

Thu nhập: Từ 8,000,000đ – 15,000,000đ (Thỏa thuận theo năng lực)

