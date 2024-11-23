Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 126

- 136 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xử lý hồ sơ kế toán của công ty.
Giúp kiểm tra, xử lý bảng cân đối kế toán.
Học cách thực hiện báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính theo sự hướng dẫn.
Cập nhật các thông tin kiểm tra và cập nhật số liệu trên phần mềm.
Hỗ trợ ra soát các chi phí, hồ sơ về lao động, hồ sơ thuế, các chỉ tiêu ở công ty.
Phối hợp cùng các phòng ban khác hoàn thành công việc được giao.
Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học chuyên ngành kế toán.
Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng phần mềm MISA
Có laptop để làm việc.
Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục thực tập
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Được đào tạo bài bản, hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán.
Hỗ trợ 500.000 xăng xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 783 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

