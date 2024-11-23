Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 126 - 136 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xử lý hồ sơ kế toán của công ty.

Giúp kiểm tra, xử lý bảng cân đối kế toán.

Học cách thực hiện báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính theo sự hướng dẫn.

Cập nhật các thông tin kiểm tra và cập nhật số liệu trên phần mềm.

Hỗ trợ ra soát các chi phí, hồ sơ về lao động, hồ sơ thuế, các chỉ tiêu ở công ty.

Phối hợp cùng các phòng ban khác hoàn thành công việc được giao.

Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học chuyên ngành kế toán.

Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng phần mềm MISA

Có laptop để làm việc.

Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục thực tập

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Được đào tạo bài bản, hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán.

Hỗ trợ 500.000 xăng xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.