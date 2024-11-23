Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 126
- 136 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ xử lý hồ sơ kế toán của công ty.
Giúp kiểm tra, xử lý bảng cân đối kế toán.
Học cách thực hiện báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính theo sự hướng dẫn.
Cập nhật các thông tin kiểm tra và cập nhật số liệu trên phần mềm.
Hỗ trợ ra soát các chi phí, hồ sơ về lao động, hồ sơ thuế, các chỉ tiêu ở công ty.
Phối hợp cùng các phòng ban khác hoàn thành công việc được giao.
Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo tháng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đang theo học chuyên ngành kế toán.
Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng phần mềm MISA
Có laptop để làm việc.
Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng phần mềm MISA
Có laptop để làm việc.
Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.
Tại CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục thực tập
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Được đào tạo bài bản, hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán.
Hỗ trợ 500.000 xăng xe.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Được đào tạo bài bản, hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán.
Hỗ trợ 500.000 xăng xe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI