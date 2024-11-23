Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7 Tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổng hợp hóa đơn thu, chi hàng tháng của công ty
Lập các tài liệu liên quan đến đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng cho nhân viên công ty, đối tác.
Tổng hợp, phân loại chứng từ hàng tháng, quý, năm.
Hỗ trợ công việc hành chính khác nếu có
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học.
Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn.
Chịu được áp lực công việc; tư duy logic; tính cách ôn hòa.
Thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel,...
Ưu tiên ứng viên biết về kế toán thuế
Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn.
Chịu được áp lực công việc; tư duy logic; tính cách ôn hòa.
Thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel,...
Ưu tiên ứng viên biết về kế toán thuế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái.
Đánh giá năng lực 02 lần/năm; tham gia BHXH và hưởng chính sách đãi ngộ của công ty (du lịch hàng năm, thưởng lễ, tết...)
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái.
Đánh giá năng lực 02 lần/năm; tham gia BHXH và hưởng chính sách đãi ngộ của công ty (du lịch hàng năm, thưởng lễ, tết...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI