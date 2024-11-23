Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7 Tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kế toán nội bộ

Tổng hợp hóa đơn thu, chi hàng tháng của công ty

Lập các tài liệu liên quan đến đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng cho nhân viên công ty, đối tác.

Tổng hợp, phân loại chứng từ hàng tháng, quý, năm.

Hỗ trợ công việc hành chính khác nếu có

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học.

Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn.

Chịu được áp lực công việc; tư duy logic; tính cách ôn hòa.

Thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel,...

Ưu tiên ứng viên biết về kế toán thuế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái.

Đánh giá năng lực 02 lần/năm; tham gia BHXH và hưởng chính sách đãi ngộ của công ty (du lịch hàng năm, thưởng lễ, tết...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM

