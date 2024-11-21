Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN

Kế toán nội bộ

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7, ngõ 28/8 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1.Tiếp nhận và ghi nhận các chứng từ thanh toán, và chi phí;
2.Theo dõi công nợ của khách hàng và đối tác;
3.Ghi nhận và theo dõi các khoản phải trả để thanh toán đúng thời hạn;
4.Nhập và kiểm tra hoá đơn đầu vào và đầu ra;
5.Lưu trữ dữ liệu kế toán;
6.Hỗ trợ báo cáo định kỳ tháng ( GTGT, TNCN....), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (cập nhật tình hình kinh doanh, báo cáo thu chi, công nợ, doanh thu – lợi nhuận...)
7.Thời gian làm việc:
Từ thứ 2 đến thứ 6 (làm 2 thứ 7/ tháng)
Sáng: 9:00 - 12:00 & Chiều: 13:30 - 18:00.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
2.Sử dụng thành thạo: tin học văn phòng
3.Đã có kinh nghiệm từ vị trí kế toán thuế các loại.
4.Biết tiếng Trung là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN Thì Được Hưởng Những Gì

1.Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000VND hoặc thương lượng theo năng lực.
2.Nghỉ các ngày lễ khác hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà nước.
3.Được tham gia BHXH, BHYT ... và các chế độ phúc lợi khác của công ty;
4.Môi trường làm việc trẻ, năng động và thoải mái;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 139 Phố Tía, Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

