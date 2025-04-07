Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiến hành thu thập, kiểm tra và ghi chép tỉ mỉ hoạt động thu – chi tài chính nội bộ của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện kiểm tra các thông tin liên quan và đối chiếu với báo cáo chi tiết để đảm bảo sự trùng khớp;
Kiểm tra số liệu, đối chiếu chi tiết giữa các bộ phận để phát hiện sai sót, bảo đảm tính trung thực của số liệu. Giải trình số liệu, hồ sơ nếu có yêu cầu của cấp trên;
Theo dõi và quản lý công nợ của khách hàng và nhà cung cấp, đảm bảo việc thanh toán và thu hồi công nợ diễn ra đúng hạn và chính xác;
Thực hiện lập bảng lương doanh thu cho bộ phận Kinh doanh, kiểm tra và đối chiếu số liệu để phát hiện sai sót cùng bộ phận Kinh doanh;
Lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ và các bảng tổng hợp nội bộ theo đúng tiêu chuẩn kế toán, quy định pháp luật và yêu cầu quản trị;
Bảo mật toàn bộ dữ liệu và thông tin tài chính của doanh nghiệp;
Tham gia đào tạo liên tục để nâng cao hiểu biết về chính sách, quy định mới;
Thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó bởi cấp trên một cách hiệu quả và đúng hạn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Nắm và hiểu nội dung của Luật kế toán, Luật thuế, các luật có liên quan các văn bản hướng dẫn thực hiện và chính sách của Nhà nước về lĩnh vực kế toán tài chính; các nguyên tắc, thủ tục hành chính để thực hiện công việc.
Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng tổ chức thực hiện, chịu áp lực và đam mê công việc.
Thành thạo tin học văn phòng phục vụ công tác chuyên môn.
Khả năng giao tiếp tốt, cẩn trọng và ngăn nắp.
Trung thực, cẩn thận trong công việc.
Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-12 triệu/tháng
Thưởng hiệu quả công việc theo kết quả hoạt động kinh doanh
Thưởng Lễ Tết, lương tháng thứ 13 theo quy định của công ty
Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên, Quà trung thu, Du lịch hàng năm trong và ngoài nước ...
Được hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước
Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty...
Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần: 8h30 – 12h00; 13h30 – 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 - Tòa Century Tower - Kđt Times City - 458 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

