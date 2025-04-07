Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long
- Hà Nội: Số nhà 29 Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.
Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ chủ yếu các khoản cho phát sinh hàng ngày
Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ trên phần mềm. Biết sử dụng phần mềm kế toán AMIS là một lợi thế.
Theo dõi tồn kho của sản phẩm trên các sàn TMĐT của Công ty. Đối soát hàng hoàn, tiền về ví của các sàn TMĐT, phí
Theo dõi lập phiếu xuất nhập hàng hóa, kiểm kê kho vào cuối tháng
Hỗ trợ kiểm tra các báo cáo bán hàng, lương nhân viên NPP
Thu tiền, xuất phiếu của kho bán lẻ
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng các hàm excel nâng cao thông dụng
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
Trung thực, siêng năng, tháo vát, chủ động trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình
Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long
