Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.

Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ chủ yếu các khoản cho phát sinh hàng ngày

Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ trên phần mềm. Biết sử dụng phần mềm kế toán AMIS là một lợi thế.

Theo dõi tồn kho của sản phẩm trên các sàn TMĐT của Công ty. Đối soát hàng hoàn, tiền về ví của các sàn TMĐT, phí

Theo dõi lập phiếu xuất nhập hàng hóa, kiểm kê kho vào cuối tháng

Hỗ trợ kiểm tra các báo cáo bán hàng, lương nhân viên NPP

Thu tiền, xuất phiếu của kho bán lẻ