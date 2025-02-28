Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Amangon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 656/74/5 Quang Trung, phường 11, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, theo dỗi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong nội bộ của công ty.

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, hóa đơn đầu vào, đầu râ, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp.

Quản lý thu - chi, theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nội bộ.

Tính và làm bản lương cho nhân viên.

Báo tăng, giảm, nộp hồ sơ chế độ Bảo hiểm xã hội cho nhân viên.

Lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán theo đúng quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi vào làm.

Thành thạo phần mềm kế toán MISA AMIS và tin học văn phòng.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Amangon Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thảo thuận

Chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Amangon

