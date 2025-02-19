Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 797 Lạc Long Quân, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ.

- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ trên phần mềm. Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa là một lợi thế.

- Theo dõi tồn kho của sản phẩm trên các sàn TMĐT của Công ty. Đối soát hàng hoàn, tiền về ví của các sàn TMĐT.

- Theo dõi công nợ của các nhà cung cấp, nhập trên hệ thống và báo cáo định kỳ khi được yêu cầu.

- Theo dõi, bóc tách các loại chi phí, phí thuế của sàn trên sàn TMĐT

- Kê khai, nộp thuế trên sàn TMĐT

- Thực hiện tính lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, báo tăng giảm nhân sự, giải quyết chế độ của nhân viên

- Tổng hợp và báo cáo các công việc liên quan khi có yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ tại công ty kinh doanh trên sàn TMĐT/đã từng làm các công việc liên quan tới kế toán liệt kê như trên tối thiểu 6 tháng trở lên.

- Thành thạo hoặc đã từng sử dụng nhanh là một lợi thế.

- Trung thực: Với khách hàng; với nội bộ;

- Có kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel

- Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8-10 triệu + Thưởng chuyên cần

- Lương cứng 8-10 triệu

+

Thưởng chuyên cần

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Có lương tháng 13

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc

- Được thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ và tham gia các hoạt động chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM

