Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 797 Lạc Long Quân, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ.
- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ trên phần mềm. Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa là một lợi thế.
- Theo dõi tồn kho của sản phẩm trên các sàn TMĐT của Công ty. Đối soát hàng hoàn, tiền về ví của các sàn TMĐT.
- Theo dõi công nợ của các nhà cung cấp, nhập trên hệ thống và báo cáo định kỳ khi được yêu cầu.
- Theo dõi, bóc tách các loại chi phí, phí thuế của sàn trên sàn TMĐT
- Kê khai, nộp thuế trên sàn TMĐT
- Thực hiện tính lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, báo tăng giảm nhân sự, giải quyết chế độ của nhân viên
- Tổng hợp và báo cáo các công việc liên quan khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ tại công ty kinh doanh trên sàn TMĐT/đã từng làm các công việc liên quan tới kế toán liệt kê như trên tối thiểu 6 tháng trở lên.
- Thành thạo hoặc đã từng sử dụng nhanh là một lợi thế.
- Trung thực: Với khách hàng; với nội bộ;
- Có kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel
- Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8-10 triệu + Thưởng chuyên cần
- Lương cứng 8-10 triệu
+
Thưởng chuyên cần
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có lương tháng 13
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc
- Được thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ và tham gia các hoạt động chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 797 Lạc Long Quân, Phường 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

