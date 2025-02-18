Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc

- Thực hiện công tác thanh toán theo ĐNTT.

- Theo dõi và đối chiếu công nợ theo phát sinh và định kỳ.

- Lập và khai thuế GTGT theo quy định.

- Thực hiện công tác sổ sách và BCTC nội bộ

- Theo dõi và báo cáo dòng tiền.

- Các công việc phát sinh theo yêu cầu Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

- Chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ, năng động.

- Có sự uyển chuyển, vận dụng kinh nghiệm linh hoạt trong xử lý công việc liên quan.

- Có kiến thức về Thông tư, Nghị định, Chính sách thuế và Bộ tài chính.

- Tiếng anh giao tiếp là 1 lợi thế.

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

