Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Mô tả Công việc
- Thực hiện công tác thanh toán theo ĐNTT.
- Theo dõi và đối chiếu công nợ theo phát sinh và định kỳ.
- Lập và khai thuế GTGT theo quy định.
- Thực hiện công tác sổ sách và BCTC nội bộ
- Theo dõi và báo cáo dòng tiền.
- Các công việc phát sinh theo yêu cầu Quản lý.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.
- Chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ, năng động.
- Có sự uyển chuyển, vận dụng kinh nghiệm linh hoạt trong xử lý công việc liên quan.
- Có kiến thức về Thông tư, Nghị định, Chính sách thuế và Bộ tài chính.
- Tiếng anh giao tiếp là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IQ-LIFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
