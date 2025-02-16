Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Phát Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Phát Đạt
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 30 HẺM C7D ĐƯỜNG PHẠM HÙNG,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kế toán nội bộ
Xuất HD VAT mỗi ngày
Công nợ MUA BÁN
Hợp đồng mua bán
Công việc được cấp trên giao.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Thành thạo phần mềm misa
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
- Nắng vững các nghiệp vụ kế toán - Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ và làm việc lâu dài
- Trung thực, nhanh nhẹn chủ động trong công việc.
HỒ SƠ XIN VIỆC:
- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của địa phương
- Đơn xin việc
- CV xin việc
- Sổ hộ khẩu, căn cước công dân (bản sao công chứng)
- Giấy khám sức khỏe
- Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (bản sao công chứng).
- Ảnh chân dung (3x4 hoặc 4x6)
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGUYÊN PHÁT ĐẠT
Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì
+Có tiền phụ cấp, điện thoại, chuyên cần, trách nhiệm
+Đầy đủ các chế độ lương thưởng.
Sẽ trao đổi kỷ hơn lúc phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Phát Đạt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
