Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Phát Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30 HẺM C7D ĐƯỜNG PHẠM HÙNG,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kế toán nội bộ

Xuất HD VAT mỗi ngày

Công nợ MUA BÁN

Hợp đồng mua bán

Công việc được cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thành thạo phần mềm misa

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

- Nắng vững các nghiệp vụ kế toán - Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ và làm việc lâu dài

- Trung thực, nhanh nhẹn chủ động trong công việc.

HỒ SƠ XIN VIỆC:

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của địa phương

- Đơn xin việc

- CV xin việc

- Sổ hộ khẩu, căn cước công dân (bản sao công chứng)

- Giấy khám sức khỏe

- Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (bản sao công chứng).

- Ảnh chân dung (3x4 hoặc 4x6)

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGUYÊN PHÁT ĐẠT

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

+Có tiền phụ cấp, điện thoại, chuyên cần, trách nhiệm

+Đầy đủ các chế độ lương thưởng.

Sẽ trao đổi kỷ hơn lúc phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Nguyên Phát Đạt

