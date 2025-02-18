Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 - 136 đường số 6A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng,, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Kiểm tra, đối chiếu và lập báo cáo doanh thu nội bộ các chi nhánh.

- Kiểm tra phiếu thu - chi của chi nhánh và chứng từ phòng ban.

- Lập đề nghị và theo dõi tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán và đối chiếu công nợ.

- Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng, tổng hợp doanh thu bán hàng, báo cáo bán hàng

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu mua bán trên phần mềm với số liệu kho và công nợ

- Làm báo cáo hàng tháng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của quản lí.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ: 9x, 2k

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về kế toán nội bộ

- Trung thực, nhanh nhẹn, biết sắp xếp, điều phối công việc

- Chịu được áp lực của công việc

- Nắm bắt các phần mềm kế toán: Misa, ERP, ...

- Có kinh nghiệm về kế toán thương mại - dịch vụ là một lợi thế

- Có nguyện vọng làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9.000.000 - 12.000.000 VND (Thương lượng theo năng lực)

- Thời gian thử việc: 2 tháng

- Lương trong thời gian thử việc: 85%

- BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, ...

- Hỗ trợ cơm trưa 30k/phần

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sang trọng, theo chuẩn 5 sao

- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

- Phòng Gym, Yoga, Dance rèn luyện sức khỏe mỗi ngày sau giờ làm việc

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ.

- Hỗ trợ nhà ở miễn phí (ký túc xá máy lạnh, người dọn dẹp hàng ngày)

- Có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp miễn phí hoặc theo giá nhân viên.

...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG

