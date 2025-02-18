Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại The C.I.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 64 Tân Canh, Phường 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện việc ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu, lưu trữ các hóa đơn, chứng từ. Cập nhật, theo dõi các khoản phải thu, theo dõi công nợ và lập báo cáo.

Theo dõi và phân tích các tài khoản chi nội bộ để đảm bảo hợp lý dòng tiền.

Ghi nhận, cập nhật số liệu xuất nhập tồn nguyên phụ liệu, hàng hoá tồn kho.

Lập các báo cáo quản trị, các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kế toán nội bộ.

Hỗ trợ lãnh đạo trong việc phân tích số liệu kế toán.

Phối hợp phòng Nhân sự kiểm kê và bảo quản tài sản cho Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ-Nam, 22 - 28 tuổi.

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính tại các trường Đại học/Cao đẳng.

Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo, nâng cao các phần mềm tính toán (Google Sheet, Excel, ...), phần mềm kế toán.

Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, báo cáo, tư duy logic.

Khả năng làm việc độc lập.

Mong muốn gắn bó lâu dài.

Chịu được áp lực, trung thực, cầu tiến, ham học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại The C.I.U Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-12tr/tháng

Phụ cấp cơm: 35k/ngày.

Thưởng hiệu quả công việc.

Xét tăng lương định kỳ.

Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật.

Teambuilding, du lịch ...

Làm việc trong môi trường vui vẻ, năng động, hỗ trợ tối đa người làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại The C.I.U

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin