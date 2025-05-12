Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3NH đường số 14A, cư xá Ngân Hàng, khu phố 5, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra hợp đồng mua hàng từ nước ngoài (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung).

Thực hiện các nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa: chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục hải quan, khai báo hải quan, thanh lý hàng hóa...

Theo dõi và làm việc với các bên liên quan để cập nhật tình trạng hàng hóa trong quá trình nhập khẩu.

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ nhập khẩu.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ nhập khẩu.

Theo dõi công nợ của các bên liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Logistics, Quản trị kinh doanh, Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có 1 năm kinh nghiệm ( mới ra trường sẽ được đào tạo nhưng phải biết đọc viết tốt tiếng anh )

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Tiếng Anh đọc và viết tốt . Biết Tiếng Trung là một lợi thế

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Lương tháng 13 cuối năm tài chính

Hỗ trợ xăng xe và điện thoại trong quá trình làm việc

Nghỉ phép theo quy định

Mức lương 8 - 12 tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin