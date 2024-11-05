Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAVITA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

- Tập hợp, ghi chép số liệu, thông tin, quản lý giấy tờ, sổ sách kế toán

- Tổng hợp bảng lương, tính toán chi phí, lương, ngày công cho người lao động

- Tổng hợp dữ liệu, kiểm tra phân tích, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế

- Quản lý sổ sách kế toán

- Dự báo về tài chính và lập kế hoạch dòng tiền, kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Cập nhật kiến thức chuyên môn, văn bản quy định về thuế, các nghiệp vụ kế toán

- Phối hợp với các phòng ban khác trong việc thu chi, lập kế hoạch tài chính

- Quản lý công nợ, theo dõi thu chi, đối chiếu, xác nhận công nợ với các đối tác

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

- Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc

- Tuân thủ quy định về chế độ báo cáo ngày/tuần/tháng/quý/năm theo đúng yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính

- Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, số liệu kế toán

- Có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán như Excel, Misa...

- Có kỹ năng lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế...

- Có khả năng quản lý, giám sát, phân bổ thời gian và điều phối công việc

- Lập báo cáo phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Có khả năng quản lý, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kế toán

- Am hiểu về hệ thống quản trị doanh nghiệp

- Khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm với các bộ phận liên quan

- Có kinh nghiệm ≥ 3 năm làm Kế toán, ưu tiên kinh nghiệm làm kế toán Tổng hợp

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm về lĩnh vực xây lắp, sản xuất

- Nắm vững các văn bản quy định về kế toán, Thuế, Chế độ chính sách hiện hành

- Trung thực, cẩn thận, cầu thị, Tỉ mỉ

- Nhanh nhẹn, tháo vát, tư duy sáng tạo.

- Có kỹ năng giao tiếp, phân tích và khả năng ứng biến, thích ứng trong công việc

- Giữ bí mật tài chính kinh doanh

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tương tác tốt với đồng nghiệp, khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước về Thuế, Kiểm toán

Có sức khỏe, nhiệt tình trách nhiệm với công việc, đi công tác ngắn ngày tại dự án

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAVITA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo nghiệp vụ để hỗ trợ cho công việc

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, BHYT, BHXH, lương tháng 13, nghỉ phép, lễ tết theo quy định..."

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAVITA

