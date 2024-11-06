Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Wineco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 229 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập tờ khai thuế, nộp thuế và các giấy tờ cần thiết.

Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo nhu cầu của giám đốc doanh nghiệp.

Kiểm tra chứng từ, sổ sách để làm đúng với quy định của cơ quan Thuế

Đánh giá và nghiên cứu và các vấn đề về thuế để tìm ra giải pháp.

Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp.

Đề xuất các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai và nộp thuế.

Xác định thuế được khấu trừ và đề xuất giải pháp gia tăng lợi nhuận.

Theo dõi xu hướng ngành và các thay đổi liên quan đến thuế.

Phối hợp với bộ phận hành chính nhân sự về hợp đồng, thanh lý hợp đồng cho khách hàng, các văn bản khác kèm theo cho việc xuất hóa đơn

Kiểm tra chéo hoạt động lương, thưởng, chấm công, BHXH, BHYT, BHTN và hợp đồng mua bán với bộ phận hành chính nhân sự.

Kiểm tra chéo nhân viên của phòng tài chính về tính chính xác và kịp thời

Tham vấn cho ban Giám Đốc về dòng tiền cũng như việc hoạch định kế hoạch tài chính cho Quý, Năm.

Tham mưu cho Trưởng phòng Tài chính kế toán trong các mảng tài chính kế toán theo đúng qui định của pháp luật quy định của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ trên 30 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế,... và các chuyên ngành có liên quan khác

Kinh nghiệm từ trên 3 năm tại vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên cực kỳ mạnh về excel; có kinh nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất.

Đáp ứng thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Thứ 7 làm cách tuần)

Tại Công ty Cổ phần Wineco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp + thưởng từ 15-18 triệu;

Lương tháng 13; phép năm; thưởng các ngày lễ Tết; thưởng năm theo KQSXKD của Công ty

Đóng BHXH, BHYT và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định;

Du lịch nghỉ mát theo quy định của công ty;

Cung cấp trang thiết bị, máy tính để phục vụ công việc;

Môi trường làm việc thân thiện; quản lý trực tiếp tâm lý, tôn trọng & tạo điều kiện cho nhân viên phát triển năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Wineco Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin