Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 69 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lưu trữ thông tin số liệu vật tư hàng hoá và lập chứng từ, báo cáo;
- Lập hồ sơ, quyết toán thuế, báo cáo tài chính, giao dịch ngân hàng;
- Thu thập, tổng hợp, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn;
- Theo dõi và quản lý công nợ; đề xuất, lên kế hoạch thanh toán và đối chiếu các kết quả với công nợ;
- Phối hợp với các phòng để hoàn thiện công việc hiệu quả hơn;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm chuyên kế toán thuế, kế toán ngân hàng, công nợ, đã và đang làm việc trong mội trường công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vốn ngân sách Nhà nước;
- Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và trung thực;
- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán;

Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: 15-16 triệu/tháng (đã bao gồm BHXH) + cơm trưa 30.000đ/bữa tại Văn phòng;
+ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lành mạnh, thân thiện
+ Tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
+ Được đào tạo, hướng dẫn thêm, để đáp ứng với yêu cầu của công việc;
+ Hưởng các chế độ lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát…theo quy định chung của Công ty
+ Thưởng thành tích công việc, nâng lương theo quy định hiện hành của công ty
+ Thời gian thử việc: 02 tháng (85% lương chính thức)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kỹ nghệ và Xây lắp Hoàng Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 69 Lĩnh Nam, Mai động, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

