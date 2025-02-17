Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Lập báo cáo tài chính cho Công ty

Kiểm tra chứng từ/ hóa đơn hợp lệ + hạch toán phần mềm thuế misa

Đối chiếu kiểm tra công nợ phải thu, phải trả

Khai báo thuế GTGT, TNCN theo tháng/ quý/ năm

Lưu trữ chứng từ công ty theo quy định, cập nhập các chính sách kế toán, tài chính, thuế và các văn bản pháp lý có liên quan

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên