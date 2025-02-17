Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC
- Hồ Chí Minh: Lầu 8, Tòa nhà CMARD2 Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM., Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Lập báo cáo tài chính cho Công ty
Kiểm tra chứng từ/ hóa đơn hợp lệ + hạch toán phần mềm thuế misa
Đối chiếu kiểm tra công nợ phải thu, phải trả
Khai báo thuế GTGT, TNCN theo tháng/ quý/ năm
Lưu trữ chứng từ công ty theo quy định, cập nhập các chính sách kế toán, tài chính, thuế và các văn bản pháp lý có liên quan
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Đại học, Cao đẳng chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán
Kinh nghiệm: > 3, 5 năm
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ
Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7; từ 8:00 - 12:00; 13:30 - 17:30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư TM – DV Viễn Thông TTC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
