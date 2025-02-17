Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ HSM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 26 Triệu

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ HSM Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ HSM Việt Nam

Mức lương
24 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Nhà xưởng tiêu chuẩn B, KCX Tân Thuận, Đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 24 - 26 Triệu

Giám sát hoạt động kế toán và tài chính của công ty, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán địa phương, quy định thuế và chính sách tài chính nội bộ. Vai trò này đóng vai trò quan trọng trong việc lập báo cáo tài chính, lập ngân sách, kiểm soát chi phí và quản lý rủi ro nhằm hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược.
Giám sát hoạt động Kế toán & Tài chính
- Đảm bảo dịch vụ kế toán thuê ngoài tuân thủ luật thuế địa phương, quy định tài chính và các tiêu chuẩn kế toán quốc tế.
- Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các tài liệu liên quan đến tuân thủ do đơn vị kế toán thuê ngoài chuẩn bị.
- Đảm bảo kê khai thuế và các hồ sơ pháp lý khác được nộp đúng hạn và chính xác.
- Xác định và giảm thiểu rủi ro thuế, đảm bảo tuân thủ luật thuế và tránh các khoản phạt.
Phối hợp & giao tiếp với đội ngũ kế toán Thuê Ngoài
- Cung cấp các chính sách tài chính, hướng dẫn và yêu cầu rõ ràng cho đơn vị dịch vụ kế toán thuê ngoài.
- Giám sát hiệu suất của công ty kế toán thuê ngoài, đảm bảo báo cáo tài chính kịp thời và chính xác.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để xem xét dữ liệu tài chính, giải quyết vấn đề và điều chỉnh theo mục tiêu kinh doanh.
Lập Ngân sách, Dự báo & Hoạch định Tài chính
- Giám sát dữ liệu tài chính do đơn vị thuê ngoài cung cấp để hỗ trợ lập ngân sách và dự báo tài chính.
- Phân tích báo cáo tài chính và cung cấp thông tin chuyên sâu để hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định.
- Đảm bảo báo cáo tài chính phù hợp với các mục tiêu chiến lược của công ty.
Quản lý Dòng tiền & Kiểm soát Chi phí
- Theo dõi báo cáo dòng tiền do đơn vị thuê ngoài chuẩn bị và tối ưu hóa quản lý vốn lưu động.
- Thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí bằng cách phân tích dữ liệu tài chính và xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí.
- Phê duyệt các khoản thanh toán, báo cáo chi phí và các giao dịch tài chính khác.
Cải tiến quy trình & Quản lý rủi ro
- Đảm bảo quy trình kế toán thuê ngoài hiệu quả, có khả năng mở rộng và phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp.
- Xác định các rủi ro tài chính tiềm ẩn và thực hiện các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro.
- Đề xuất các cải tiến trong hệ thống tài chính, tự động hóa và công cụ báo cáo.
Các nhiệm vụ khác từ CEO

Với Mức Lương 24 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán, Tài chính
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật ( là một lợi thế)
- Kỹ năng tin học: Thành thạo MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
- Kinh nghiệm liên quan:
Ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính hoặc kiểm toán ( tối thiểu 1 năm ở vị trí Kế toán trưởng)
Kinh nghiệm làm việc tại khu công nghiệp & nhà máy là một lợi thế
Năng lực cần thiết
Chuyên môn về Kế toán & Tài chính
Kỹ năng lãnh đạo & quản lý
- Độ tuổi khuyến nghị:
Từ 28 – 40 tuổi

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ HSM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương lến đến: 26.000.000 VND
- Trợ cấp tiếng Nhật:
N1: 3,000,000 VND
N2: 2,000,000 VND
N3: 1,000,000 VND
- Đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương đầy đủ
- Lương tháng 13
- Thưởng hiệu suất
- Bảo hiểm tai nạn
- Hoạt động teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ HSM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ HSM Việt Nam

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ HSM Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 236/25/5 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

