Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ HSM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 26 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nhà xưởng tiêu chuẩn B, KCX Tân Thuận, Đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Giám sát hoạt động kế toán và tài chính của công ty, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán địa phương, quy định thuế và chính sách tài chính nội bộ. Vai trò này đóng vai trò quan trọng trong việc lập báo cáo tài chính, lập ngân sách, kiểm soát chi phí và quản lý rủi ro nhằm hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược.

Giám sát hoạt động Kế toán & Tài chính

- Đảm bảo dịch vụ kế toán thuê ngoài tuân thủ luật thuế địa phương, quy định tài chính và các tiêu chuẩn kế toán quốc tế.

- Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các tài liệu liên quan đến tuân thủ do đơn vị kế toán thuê ngoài chuẩn bị.

- Đảm bảo kê khai thuế và các hồ sơ pháp lý khác được nộp đúng hạn và chính xác.

- Xác định và giảm thiểu rủi ro thuế, đảm bảo tuân thủ luật thuế và tránh các khoản phạt.

Phối hợp & giao tiếp với đội ngũ kế toán Thuê Ngoài

- Cung cấp các chính sách tài chính, hướng dẫn và yêu cầu rõ ràng cho đơn vị dịch vụ kế toán thuê ngoài.

- Giám sát hiệu suất của công ty kế toán thuê ngoài, đảm bảo báo cáo tài chính kịp thời và chính xác.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để xem xét dữ liệu tài chính, giải quyết vấn đề và điều chỉnh theo mục tiêu kinh doanh.

Lập Ngân sách, Dự báo & Hoạch định Tài chính

- Giám sát dữ liệu tài chính do đơn vị thuê ngoài cung cấp để hỗ trợ lập ngân sách và dự báo tài chính.

- Phân tích báo cáo tài chính và cung cấp thông tin chuyên sâu để hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định.

- Đảm bảo báo cáo tài chính phù hợp với các mục tiêu chiến lược của công ty.

Quản lý Dòng tiền & Kiểm soát Chi phí

- Theo dõi báo cáo dòng tiền do đơn vị thuê ngoài chuẩn bị và tối ưu hóa quản lý vốn lưu động.

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí bằng cách phân tích dữ liệu tài chính và xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí.

- Phê duyệt các khoản thanh toán, báo cáo chi phí và các giao dịch tài chính khác.

Cải tiến quy trình & Quản lý rủi ro

- Đảm bảo quy trình kế toán thuê ngoài hiệu quả, có khả năng mở rộng và phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp.

- Xác định các rủi ro tài chính tiềm ẩn và thực hiện các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro.

- Đề xuất các cải tiến trong hệ thống tài chính, tự động hóa và công cụ báo cáo.

Các nhiệm vụ khác từ CEO

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kế toán, Tài chính

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật ( là một lợi thế)

- Kỹ năng tin học: Thành thạo MS Office (Word, Excel, Powerpoint)

- Kinh nghiệm liên quan:

Ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính hoặc kiểm toán ( tối thiểu 1 năm ở vị trí Kế toán trưởng)

Kinh nghiệm làm việc tại khu công nghiệp & nhà máy là một lợi thế

Năng lực cần thiết

Chuyên môn về Kế toán & Tài chính

Kỹ năng lãnh đạo & quản lý

- Độ tuổi khuyến nghị:

Từ 28 – 40 tuổi

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ HSM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương lến đến: 26.000.000 VND

- Trợ cấp tiếng Nhật:

N1: 3,000,000 VND

N2: 2,000,000 VND

N3: 1,000,000 VND

- Đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương đầy đủ

- Lương tháng 13

- Thưởng hiệu suất

- Bảo hiểm tai nạn

- Hoạt động teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ HSM Việt Nam

