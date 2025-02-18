Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BLAGU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 108 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1. Quản lý sổ kế toán cho công ty.

2. Ghi nhận hóa đơn và thanh toán công nợ phải thu trên ERP.

3. Hạch toán các chứng từ kế toán, rà soát công nợ khách hàng và xuất Hóa đơn VAT trên Misa.

4. Đối chiếu hóa đơn mua vào và thanh toán công nợ nhà cung cấp trên phần mềm.

5. Quản lý và kiểm tra các giao dịch và lệnh thanh toán mua hàng trong nước và quốc tế.

6. Quản lý và Kiểm soát hàng hoá Xuất nhập tồn nội bộ Công ty

7. Review hợp đồng của Nhà cung cấp và của khách hàng

8. Tổng hợp các số liệu và gửi cho bên công ty dịch vụ kế toán. Đối soát lại các báo cáo theo tháng, quý và năm.

9. Làm báo cáo tổng hợp nội bộ theo tháng.

10.Lập BCTC nội bộ, báo cáo quản trị.

11. Lập báo cáo BHXH, Lương & bảng chấm công hàng tháng.

12.Sắp xếp và hoạch định dự trữ hàng hóa, tài chính.

13.Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cho công ty.

14.Quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí.

15.Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh nghiệm ít nhất 02 năm vị trí Kế Toán Tổng Hợp.

● Tiếng Anh giao tiếp tốt : kỹ năng viết.

● Thành thạo kỹ năng Excel, Words, Google Sheet chuyên nghiệp & các ứng dụng trực tuyến đặc biệt phần mềm ERP

● Khả năng làm việc độc lập, hỗ trợ làm việc nhóm tốt.

● Khả năng giao tiếp và đàm phán.

● Có khả năng tổ chức & quản lý dự án, đầu việc khoa học và hiệu quả.

● Có khả năng quan sát & luôn đề cao tư duy giải pháp

● Kỹ năng phán đoán tình huống, đưa ra phương án giải quyết trong các tình huống không theo kế hoạch

● Kỹ năng quản lý thời gian và khối lượng công việc

Tại CÔNG TY TNHH BLAGU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: 10.000.000 - 12.500.000 VNĐ

● Hỗ trợ xăng xe 500k/1 tháng.

● Hỗ trợ phần ăn theo ca: 35k/ phần.

● Thưởng KPI theo tháng Doanh thu của Team.

● Thời gian thử việc: 2 tháng.

● Xét duyệt lương định kỳ

● Các ngày nghỉ khác theo luật Việt Nam quy định. Người lao động được nghỉ.

● Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của pháp luật

● Lương thưởng tháng 13, và chế phúc lợi thưởng những ngày lễ, tết, và sinh nhật khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLAGU VIỆT NAM

