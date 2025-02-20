Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỆT MKC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Đường số 3, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

• Quản lý sổ sách kế toán hàng ngày và đảm bảo tính chính xác của tất cả các ghi chép tài chính.( có kế toán viên phụ)

• Lập và trình bày báo cáo tài chính tháng, quý, và năm.

• Thực hiện cân đối tài khoản

• Giám sát quá trình lập ngân sách và dự đoán dòng tiền.

• Phân tích số liệu tài chính để đưa ra quyết định cho công ty.

• Hợp tác với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình kế toán được thực hiện hiệu quả.

• Đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và pháp lý hiện hành.

• Đào tạo và hướng dẫn nhân viên kế toán nếu cần

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.

• Có khả năng giao tiếp tiếng Hoa là một lợi thế.

• Nắm vững các nguyên tắc kế toán và yêu cầu pháp lý.

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

• Cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH DỆT MKC Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT MKC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin