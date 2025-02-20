Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KDT Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra, hạch toán và xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, bào cáo thuế ( GTGT, TNCN, TNDN,…)
Kiểm soát công nợ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty.
Quản lý chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán à ngân hàng khi cần
Hỗ trợ và phối hợp các phòng ban liên quan

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc liên quan
Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
Thành thạo phần mềm kế toán (misa, fast,…) và excel
Am hiểu các quy định về thuế, kế toán, tài chính hiện hành
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Theo ca 8h00-17h00 Thứ 2 - Thứ 6 và 2 ngày t7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 69, Đường 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

