Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDT Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra, hạch toán và xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh

Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, bào cáo thuế ( GTGT, TNCN, TNDN,…)

Kiểm soát công nợ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty.

Quản lý chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán à ngân hàng khi cần

Hỗ trợ và phối hợp các phòng ban liên quan

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc liên quan

Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

Thành thạo phần mềm kế toán (misa, fast,…) và excel

Am hiểu các quy định về thuế, kế toán, tài chính hiện hành

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Theo ca 8h00-17h00 Thứ 2 - Thứ 6 và 2 ngày t7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

