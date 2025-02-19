Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 111 - 121 Ngô Gia Tự, P. 2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập hồ sơ vay và theo dõi hạn mức vay, hồ sơ bảo lãnh ngân hàng cho khách hàng và nhà cung cấp. Bổ sung các chứng từ cho ngân hàng khi có yêu cầu.

Lập hồ sơ thanh toán nước ngoài khi có phát sinh.

Theo dõi công nợ phải thu/phải trả.

Kiểm tra các hạch toán của kế toán viên và điều chỉnh cho phù hợp.

Theo dõi TSCĐ, CCDC, phân bổ theo định kỳ hàng tháng.

Kiểm tra số liệu và lập BCTC thuế mỗi tháng/ quý/ năm.

Kiểm tra số liệu và lập tờ khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng.

Lập tờ khai, nộp tiền thuế và quyết toán thuế nhà thầu khi có phát sinh.

Quản lý, kiểm kê các hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán trong thời hạn được quy định.

Các công việc phát sinh khi có yêu cầu từ BGĐ, Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ ngành kế toán kiểm toán.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp.

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán, có kiến thức về tài chính Doanh nghiệp là một lợi thế.

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm FAST.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Chịu được áp lực công việc cao, tư duy logic, tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Được đào tạo chuyên sâu về các nghiệp vụ Kế toán tổng hợp

Bảo hiểm bắt buộc + Bảo hiểm Aon

Du lịch hàng năm

Gói khám sức khỏe định kỳ cao cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin