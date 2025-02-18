Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm tra hạch toán của các bộ phận kế toán chuyên môn.
Báo cáo thuế
Hoàn thiện chứng từ sổ sách kế toán
Kiểm tra, hạch toán các khoản chi phí lên phần mềm kế toán
Kiểm tra chứng từ liên quan đến nghiệp vụ
Quản lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ
Các công việc phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp
• Thành thạo tin học văn phòng.
• Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc
• Biết sử dụng MISA
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10-12 triệu ++
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi và ổn định lâu dài;
Mức lương/ thưởng hấp dẫn phù hợp với khả năng.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và quy chế của công ty.
Teambuilding hằng năm, và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
