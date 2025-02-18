Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra hạch toán của các bộ phận kế toán chuyên môn.

Báo cáo thuế

Hoàn thiện chứng từ sổ sách kế toán

Kiểm tra, hạch toán các khoản chi phí lên phần mềm kế toán

Kiểm tra chứng từ liên quan đến nghiệp vụ

Quản lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ

Các công việc phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp

• Thành thạo tin học văn phòng.

• Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc

• Biết sử dụng MISA

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-12 triệu ++

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi và ổn định lâu dài;

Mức lương/ thưởng hấp dẫn phù hợp với khả năng.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và quy chế của công ty.

Teambuilding hằng năm, và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

