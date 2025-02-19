Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra hạch toán doanh thu Misa với phần mềm bán hàng Cukcuk và Danh sách xuất hóa đơn

Kiểm tra chứng từ thanh toán, nhập liệu mua hàng, dịch vụ, CCDC.

Kiểm tra tiền thu từ bán hàng: tiền mặt, cà thẻ, chuyển khoản

Duyệt xác nhận các lệnh thanh toán cho NCC, nhân viên.

Kiểm tra doanh thu, chi phí theo nguyên tắc kế toán

Kiểm tra công nợ phải trả, tạm ứng.

Lập báo cáo P&L các nhà hàng

Cập nhật và quản lý hệ thống chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định pháp luật về kế toán.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (chức năng: Pivot Table, Vlookup,...)

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VITA PHAN THỊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin