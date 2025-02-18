Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ BẤT ĐỘNG SẢN ALLIANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ BẤT ĐỘNG SẢN ALLIANCE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Blue Ocean Tower, Lô I
- 10, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý và giám sát các hoạt động kế toán và tài chính của công ty.
• Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm theo quy định.
• Đề xuất các giải pháp cải thiện quy trình kế toán và báo cáo tài chính.
• Chịu trách nhiệm về việc quản lý thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty.
• Đào tạo và hướng dẫn đội ngũ kế toán nội bộ.
• Tham gia vào các dự án M&A và các quyết định đầu tư của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.
• Có hiểu biết về đầu tư tài chính vào doanh nghiệp và M&A.
• Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và bất động sản, công ty liên kết.
• Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, Tiếng Anh tốt là một lợi thế
• Có chứng chỉ hành nghề kế toán và các chứng chỉ liên quan khác là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ BẤT ĐỘNG SẢN ALLIANCE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực
Thử việc 2 tháng, 85% lương chính thức.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN 100% lương
Thời gian và địa điểm làm việc linh hoạt cho ứng viên ở xa (trao đổi đề xuất trực tiếp khi phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ BẤT ĐỘNG SẢN ALLIANCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
