Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thu thập và xử lý dữ liệu

• Thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày.

• Bên cạnh đó, cũng cập nhật các dữ liệu khác liên quan đến quỹ, tài khoản...

Lập các phiếu

• Tạo các phiếu thu - chi, phiếu xuất - nhập kho, hóa đơn bán hàng... ngay khi có nhu cầu, để tránh tình trạng chậm trễ và thiếu sót.

Kiểm tra tính hợp lệ

• Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn trước khi nhập vào sổ sách kế toán.

• Rà soát lại các hóa đơn, chứng từ để lập tờ khai thuế và báo cáo tài chính theo quy định

Kê khai thuế

• Lập tờ khai các loại thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Kê khai hóa đơn, chứng từ

• Thực hiện kê khai, đối chiếu các hóa đơn, chứng từ mà công ty đã sử dụng.

Tính lương và chi phí

• Tính toán lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên công ty

Tổng hợp và lập báo cáo tài chính

• Tổng hợp và lập báo cáo tài chính, bao gồm các báo cáo quan trọng như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học: Chuyên ngành kế toán.

- Có tối thiểu 3 -5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

- Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực liên quan.

- Thành thạo các phần mềm kế toán.

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng, có chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế.

- Ưu tiên ứng viên nữ, ở khu vực Quận 2, Quận 9, Quận Thù Đức, Quận Bình Thạnh

- Hoà đồng, tự tin, năng động, quyết đoán, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, luôn ý thức nâng cao kỹ năng chuyên môn, có trách nhiệm cao.

- Có tinh thần chủ động, tận tâm và nỗ lực trong công việc, tính cách tỉ mỉ, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo như thỏa thuận (phụ thuộc trình độ, kinh nghiệm, năng lực của ứng viên (từ 15,000,000 đồng – 20,000,000 đồng/tháng).

- Được tham gia đóng BHXH, y tế theo quy định của pháp luật

- Lương tháng 13, thưởng tùy theo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty

- Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước

- Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI QUỐC THỊNH

