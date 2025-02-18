Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng B.6.02, Tòa tháp B, Tầng 6, Tòa nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Theo dõi và đôn đốc nhân sự thực hiện công việc liên quan đến phần hành kế toán.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác.

- Kiểm tra đối chiếu số liệu, các định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kê khai nộp báo cáo thuế theo tháng, quý

- Lên BCTC năm

- Thực hiện các công việc khác của phòng Kế Toán và BGĐ khi có yêu cầu

- Cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu Cho Ban Giám Đốc, các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

Yêu cầu khác: biết sắp xếp công việc hợp lý, nhanh nhẹn, trung thực, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ BHYT; BHXH; BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của nhà nước và của Công ty;

Làm việc trong môi trường thân thiện;

Công ty có chế độ nghỉ mát hàng năm; Lương thưởng lễ tết theo quy định... và các chế độ đãi ngộ khác của công ty.

Thưởng 6 tháng đầu năm, thưởng cuối năm, thưởng những ngày lễ lớn, khám sức khỏe định kỳ hằng năm, du lịch 1 năm 1-2 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS

