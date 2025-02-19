Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH VN NETWORK
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH VN NETWORK

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tô Ký, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thực hiện ghi nhận và đối chiếu số liệu giữa dữ liệu chi tiết và tổng hợp trên hệ thống\
Thực hiện các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Thu thập các hóa đơn đầu vào, xuất hóa đơn đầu ra và lưu trữ hồ sơ theo đúng chuẩn mực kế toán
Tham gia công tác kiểm kê tại bộ phận kho
Cung cấp, thống kê và tổng hợp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Thực hiện các giao dịch và các công việc liên quan đến hồ sơ ngân hàng nếu có
Đối soát với đơn vị vận chuyển hàng tuần
Thực các thủ tục thu chi nội bộ

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao.
Giỏi trong các lĩnh vực của kế toán, tài chính, thống kê.

Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-17tr hoặc thỏa thuận theo năng lực
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Free thức ăn nhanh, mì gói, snack, rau củ quả, trái cây
Party target cuối tháng
Thưởng KPI cuối năm
Thưởng các ngày lễ 30/4, 2/9, 20/10, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ…
Tham gia các hoạt động team building/du lịch hàng năm
Làm việc trong môi trường start-up nhiều cơ hội thăng tiến và ưu tiên cá nhân gắn bó lâu dài với công ty với lộ trình công danh rõ ràng
Rèn luyện năng lực và nhiều kỹ năng với task công việc phong phú
Được hưởng đầy đủ chế độ nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN
Được công ty mua Bảo Hiểm sức khỏe gói cao cấp riêng khi được vào danh sách cán bộ chủ chốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VN NETWORK

CÔNG TY TNHH VN NETWORK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 39B Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

