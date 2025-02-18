Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58B Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Kiểm soát chứng từ; hồ sơ thanh toán của Công ty đảm bảo được tính chính xác, kịp thời, hợp pháp.

- Quản lý, Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp sổ sách, tài liệu của Công ty.

- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Giám sát việc quyết toán các khoản thu chi, dòng tiền của doanh nghiệp.

- Xử lý các vấn đề về hóa đơn đầu ra đầu vào, lập hóa đơn đầu ra.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế...

- Lập các báo cáo hàng tháng, tờ khai thuế GTGT hàng quý, BCTC theo năm, quyết toán thuế TNCN, TNDN theo quy định nhà nước.

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

- Nam/Nữ; tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

- Kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm tương đương từ 2 năm trở lên hoặc các vị trí liên quan ít nhất 3 năm hoặc chuyên làm về Thuế

- Am hiểu và có kinh nghiệm về các kiến thức của kế toán tổng hợp.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty Sản xuất.

- Sử dụng tốt Excel, Word ..., các phần mềm kế toán (Misa, Amis).

- Trung thực, thẳng thắn, cẩn thận, tận tâm với công việc.

Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15 – 18 triệu/tháng + thưởng cuối năm.

Cơ hội thăng tiến, trở thành những vị trí chủ chốt trong công ty

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Khám sức khỏe tổng quát

Nghỉ lễ, tết, phép năm, thường xuyên tổ chức du lịch,Teambuilding, Outing Day, các giải bóng đá nội bộ và giao hữu...

Thưởng sinh nhật, các ngày lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

