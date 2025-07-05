Tuyển Kế toán tổng hợp Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 Nguyễn Khang, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi, thu thập, hạch toán các số liệu phát sinh của Công ty. Kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan;

Hạch toán doanh thu, chi phí, thuế giá trị gia tăng, công nợ, khấu hao, tài sản cố định... và kê khai, quyết toán thuế;

Theo dõi và quản lý công nợ, xác định và đề xuất phương án dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi;

Theo dõi, quản lý các hợp đồng may mặc, bóc tách chi phí để hạch toán;

Quản lý xuất, nhập, tồn nguyên vật liệu, phụ liệu, thành phẩm phát sinh;

Theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu, phụ liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp;

Tính lương cho nhân viên, trích theo lương;

Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, làm việc, giải trình cơ quan thuế khi có yêu cầu;

Lập báo cáo tài chính theo quy định của công ty và các báo cáo chi tiết giải trình;

Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán - thống kê theo quy định;

Thực hiện công việc tài chính kế toán khác theo khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính - kế toán;

Thành thạo báo cáo tài chính, ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã làm việc trong ngành may;

Có kinh nghiệm làm việc cơ quan thuế, cơ quan ban ngành liên quan;

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, kiến thức phân tích, tổng hợp số liệu và viết báo cáo

Ưu tiên ứng viên ổn định gắn bó lâu dài;

Tại Hộ Kinh Doanh Bchou Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12 - 15 triệu

Thưởng Lễ Tết, Lương tháng 13,.........

Review tăng lương định kỳ

Ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ phép năm,......

Đào tạo phát triển bản thân liên tục và thăng tiến

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Bchou

