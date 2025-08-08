Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 243 VŨ TÔNG PHAN, THANH XUÂN , HNN., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả
- Lập báo cáo tài chính
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại Xưởng Sản Xuất
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Cung cấp số liệu cho BGĐ hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng TCKT
- Theo dõi hợp đồng, theo dõi hàng nhập, hạn thanh toán,theo dõi nợ vay, đối chiếu số liệu và thực hiện các hồ sơ liên quan đến nhà cung cấp và công nợ nội bộ liên quan.
- Chịu trách nhiệm chính trong việc lập hóa đơn chứng từ và theo dõi chi tiết hàng hóa trong kho bao gồm cả tình hình hàng nhập – xuất – tồn, đối chiếu các hóa đơn, chứng từ sổ sách với số liệu thực tế.
- Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu, kiểm soát tính tuân thủ, hợp lý, hợp lệ của chứng từ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người phụ trách và BLĐ công ty.
- Kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hạch toán theo quy định của thuế
- Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ lưu trữ phù hợp với quy định về thuế
- Kiểm soát, lập, gửi các báo cáo, tờ khai thuế đúng quy định
- Kiểm soát, đối chiếu, chốt số dư các tài khoản định kỳ
- Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN hàng năm
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách của Luật thuế có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành kế toán
- Thành thạo tin học văn phòng và biết sử dụng phần mềm kế toán
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc theo nhóm.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm kế toán trưởng tại các Công ty sản xuất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 10.000.000đ – 15.000.000đ (theo năng lực)
- Được đóng bảo hiểm
- Được thưởng các ngày lễ, tết
- Hưởng các chế độ phụ cấp, phúc lợi: Ốm đau, sinh nhật, du lịch vào dịp hè và các quyền lợi khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BÁCH VƯỢNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 243 Vũ Tông Phan - Thanh Xuân - HN

