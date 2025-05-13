Tuyển Kế toán tổng hợp CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 333 Điện Biên Phủ, Phường 2, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo phân tích bán hàng

- Kiểm tra chứng từ đề xuất và đề nghị thanh toán

- Kiểm tra bảng tính khấu hao TSCĐ, phân bổ lợi nhuận thanh lý xe Demo các chi nhánh

- Lập Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

- Lập và Kiểm tra, đối chiếu các loại báo cáo thuế (VAT, TNCN, Thuế nhà thầu, Thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hóa đơn, ấn chỉ,...)

- Duyệt hóa đơn điện tử xuất hàng ngày

- Kiểm tra báo cáo GBMS

- Lập báo cáo Workshop analysis

- Lập báo cáo Doanh thu – Giá vốn Xưởng

- Lập báo cáo dở dang định kỳ ngày 20 hàng tháng và chốt mỗi tháng

- Kiểm tra báo cáo từ kế toán Xưởng Dịch vụ

+ Báo cáo tồn kho hàng Accessorries & Collection

+ Tính hoa hồng hàng Collection

+ Báo cáo dở dang

+ Báo cáo tình hình giảm giá Phụ tùng

- Đăng ký các chương trình khuyến mãi với Sở Công Thương

- Hỗ trợ các công việc khác được phân công

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao phó.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành TC KT

- Có kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương tự.

- Sử dụng thành thạo vi tính.

- Anh văn đọc hiểu

Tại CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được đào tạo theo tiêu chuẩn của Mercedes - Benz toàn cầu

Có cơ hội được tham quan nhà máy của Mercedes - Benz tại Đức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin