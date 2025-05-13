Tuyển Kế toán tổng hợp CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) Pro Company
- Hồ Chí Minh: 333 Điện Biên Phủ, Phường 2, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo phân tích bán hàng
- Kiểm tra chứng từ đề xuất và đề nghị thanh toán
- Kiểm tra bảng tính khấu hao TSCĐ, phân bổ lợi nhuận thanh lý xe Demo các chi nhánh
- Lập Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm
- Lập và Kiểm tra, đối chiếu các loại báo cáo thuế (VAT, TNCN, Thuế nhà thầu, Thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hóa đơn, ấn chỉ,...)
- Duyệt hóa đơn điện tử xuất hàng ngày
- Kiểm tra báo cáo GBMS
- Lập báo cáo Workshop analysis
- Lập báo cáo Doanh thu – Giá vốn Xưởng
- Lập báo cáo dở dang định kỳ ngày 20 hàng tháng và chốt mỗi tháng
- Kiểm tra báo cáo từ kế toán Xưởng Dịch vụ
+ Báo cáo tồn kho hàng Accessorries & Collection
+ Tính hoa hồng hàng Collection
+ Báo cáo dở dang
+ Báo cáo tình hình giảm giá Phụ tùng
- Đăng ký các chương trình khuyến mãi với Sở Công Thương
- Hỗ trợ các công việc khác được phân công
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao phó.
Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 1 năm vị trí tương tự.
- Sử dụng thành thạo vi tính.
- Anh văn đọc hiểu
Tại CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo theo tiêu chuẩn của Mercedes - Benz toàn cầu
Có cơ hội được tham quan nhà máy của Mercedes - Benz tại Đức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI