Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Công việc kế toán tổng hợp

Theo dõi và quản lý công nợ, tài sản cố định, chi phí và doanh thu.

Theo dõi và lên bảng lương tháng. Đảm bảo Bảo hiểm xã hội và Thuế của nhân viên (15 nhân viên)

Kiểm tra, đối chiếu và đảm bảo tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán, hóa đơn đầu vào – đầu ra.

Tổng hợp, phân tích và xem xét các báo cáo thuế quý/ năm của dịch vụ kế toán

Phối hợp với bộ phận kiểm toán, thuế và cơ quan chức năng khi cần.

Tham gia xây dựng, rà soát và cải tiến quy trình, thủ tục kế toán nhằm đảm bảo hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Làm việc với các phòng ban khác để thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác kế toán.

Hỗ trợ hành chính – nhân sự (cơ bản)

Hỗ trợ lưu trữ, sắp xếp hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân sự cơ bản theo hướng dẫn.

Soạn thảo và gửi thư mời phỏng vấn cho ứng viên theo danh sách đã được phê duyệt.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (vlookup, pivot table,...)

Kỹ lưỡng, chăm chỉ

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ, tết.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY

