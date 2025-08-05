Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Rà soát, kiểm tra, đối chiếu số liệu và kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh của các kế toán chi tiết
- Kiểm tra báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm
- Tổng hợp và lập báo cáo tài chính, hoàn thuế, quyết toán cuối năm
- Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống
- Báo cáo định kì và các hạng mục công việc liên quan khác theo sự phân công, sắp xếp của Trưởng bộ phận (Trong phạm vi công việc)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán...
- Am hiểu rõ các Luật thuế: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà thầu, thuế TNCN, thuế cho thuê nhà, BHXH…
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thăng tiến cao.
- Được hỗ trợ, kết nối các mối quan hệ phục vụ cho công việc.
- Chế độ ưu đãi khi mua hàng trong hệ thống.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN
