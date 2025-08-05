Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Rà soát, kiểm tra, đối chiếu số liệu và kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh của các kế toán chi tiết

- Kiểm tra báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm

- Tổng hợp và lập báo cáo tài chính, hoàn thuế, quyết toán cuối năm

- Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống

- Báo cáo định kì và các hạng mục công việc liên quan khác theo sự phân công, sắp xếp của Trưởng bộ phận (Trong phạm vi công việc)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán...

- Am hiểu rõ các Luật thuế: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà thầu, thuế TNCN, thuế cho thuê nhà, BHXH…

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thăng tiến cao.

- Được hỗ trợ, kết nối các mối quan hệ phục vụ cho công việc.

- Chế độ ưu đãi khi mua hàng trong hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI MINH QUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.