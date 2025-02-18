Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 620 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 620
- Hồ Chí Minh: Số 2
- 4
- 6 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty
Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán
Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Dưới 37 tuổi, trung thực, định hướng nghề nghiệp kế toán
2 năm gần nhất làm kế toán tổng hợp (ưu tiên công đã làm công ty xây dựng)
Am hiểu kế toán và luật thuế
Thành thạo misa, word, excel
Chịu áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 620 Thì Được Hưởng Những Gì
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 620
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
