Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BEEVN EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH BEEVN EXPRESS
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH BEEVN EXPRESS

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 108/4/11 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.
Xuất hóa đơn, kiểm tra hóa đơn đầu ra, đầu vào.
Theo dõi, kiểm tra đối chiếu công nợ.
Nhập liệu thông tin lô hàng vào phần mềm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 0-2 năm ở vị trí kế toán. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực logistics.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint)
Trung thực, năng động, thái độ phù hợp, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài.
Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi.
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH BEEVN EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Lương tháng 13; thưởng lễ, Tết và các ngày lễ đặc biệt trong năm.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ/tết theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển lâu dài.
Các quyền lợi khác sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEEVN EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

